Rifiuti fatti sparire e irregolarità in serie: fermata l'attività e sequestrati i macchinari in una fabbrica

Il controllo interforze ha interessato un'azienda di via Fonda di Mezzana che produce grucce. Il titolare denunciato per irregolare gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per l’impiego di lavoratori privi dei permesso di soggiorno

Un'azienda, da quasi tre anni attiva nella produzione di grucce in plastica per pressofusione, faceva letteralmente “sparire” i rifiuti prodotti, speciali pericolosi e non pericolosi. E' quanto acecrtato dal controllo interforze guidato dalla polizia municipale in una fabbrica di via Fonda di Mezzana, gestita da un cittadino cinese di 45 anni. Dall'ispeazione è emerso non solo che era assente qualsiasi sistema di tracciatura del rifiuto ma non era presente nemmeno un deposito temporaneo, in attesa dello smaltimento.

Sul posto sono stati trovati a lavorare due cittadini di origine orientale privi di permesso di soggiorno e documenti di identità, inoltre si è accertato che alcuni macchinari erano privi di sistemi di sicurezza mentre altri risultavano avere l’impianto per l’allontanamento dei fumi scollegato. Gli estintori poi avevano revisione scaduta e alcune uscite di sicurezza erano ostruite da materiale in lavorazione oltre ad altre violazioni sempre in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Al termine del controllo è stata decisa la sospensione delle attività lavorative, il sequestro amministrativo di tutti i macchinari e la sottoposizione a prescrizioni con sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro.

Il proprietario è stato denunciato per irregolare gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per l’impiego di lavoratori privi dei permesso di soggiorno. I due clandestini infine sono stati destinatari di decreto di espulsione.