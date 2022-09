26.09.2022 h 14:32 commenti

Rifiuti edili provenienti dalla ristrutturazione di un negozio abbandonati in un parco, due denunce

Gli inerti sono stati trovati dai carabinieri forestali a Sesto Fiorentino, in un terreno del Parco della piana. La titolare dell'attività è finita nei guai insieme alla persona a cuii i rifiuti erano stati affidati per lo smaltimento

Rifiuti edili abbandonati in un terreno nel Parco della piana a Sesto Fiorentino. I carabinieri forestali hanno denunciato due persone: la titolare di un negozio di Prato in fase di ristrutturazione e un uomo a cui i rifiuti erano stati affidati ma sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per la gestione conto terzi. Tutti e due dovranno rispondere delle violazioni inerenti il corretto smaltimento dei rifiuti e pagare ciascuno 6.500 euro di multa. I militari sono risaliti al negozio pratese dopo aver trovato, tra i rifiuti, un cartellone con un riferimento preciso che, appunto, ha portato dritto al luogo di provenienza degli inerti. La titolare ha raccontato di aver effettuato lavori in economia e di aver affidato i rifiuti ad una persona di sua fiducia, a sua volta rintracciata. Ovviamente l'operazione è stata fatta senza passaggio di documenti.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus