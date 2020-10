16.10.2020 h 09:16 commenti

Rifiuti e cataste di legno al posto del Lato B, la spiaggia lungo Bisenzio

Sulle sponde del fiume sono state smontate le attrezzature che hanno animato le sere estive ma solo stamani è stato rimosso il materiale. Gli organizzatori: "Colpa del meteo"

Con la fine dell'estate anche la spiaggia lungo Bisenzio e il bar Lato B, suono stati smontati ma per più di due settimane lungo le rive del fiume sono stati dimenticati sacchi di spazzatura, cataste di legna e la paglia che serviva come divani nelle serate estive. Le piogge degli ultimi giorni hanno infradiciato tutto dando all'ex Lato B un senso di degrado e di abbandono, soprattutto per chi passeggiata lungo la ciclabile che costeggia la ferrovia. La situazione è stata denunciata ieri da un nostro lettore che ha inviato le foto che pubblichiamo. Per fortuna la situazione si è risolta stamani, quando gli organizzatori hanno rimosso tutto: “Purtroppo le condizioni meteo – è stata la risposta – impedivano al camion di raggiungere la riva. Stamani abbiamo approfittato della tregua e siamo riusciti a portare via tutto".