21.08.2020 h 07:18 commenti

Rifiuti, controlli a Poggio a Caiano: intercettati 900 chili di scarti tessili. Sanzioni e denunce

In campo la polizia provinciale e Alia. Sette le attività produttive finite nel mirino in seguito alle segnalazioni dei cittadini. I controlli hanno interessato la zona di via Giotto

Novecento chili di scarti tessili sono stati intercettati da polizia provinciale e Alia che hanno effettuato nei giorni scorsi una serie di controlli e ispezioni in alcune confezioni tessili in via Giotto, a Poggio a Caiano. I controlli, in particolare, hanno riguardato in prima battuta quattro laboratori oggetto di segnalazione che i cittadini avevano inviato alla polizia municipale relativamente alla gestione dei rifiuti. Successivamente le verifiche sono state fatte in altre attività della zona per un numero totale di sette. Cinque i laboratori multati per violazioni inerenti i rifiuti come, ad esempio, la non corretta tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari dei conferimenti. Circa 2mila euro il valore di ciascuna sanzione, oltre alle denunce penali.

“Appena arrivate le segnalazioni ci siamo mossi e la situazione è stata sanata – ha detto il sindaco di Poggio a Caiano e presidente della Provincia, Francesco Puggelli – la convenzione firmata con Alia ci ha permesso di effettuare interventi mirati”. Il direttore territoriale di Alia, Luca Silvestri, ha sottolineato che è questa la strada giusta da perseguire per superare definitivamente la pratica dell'abbandono degli scarti tessili.

La convenzione sottoscritta dalla Provincia con Alia ha una durata di tre anni e ha l'obiettivo di controllare, sanzionare e correggere azioni non legali circa lo smaltimento dei rifiuti.







Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus