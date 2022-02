07.02.2022 h 14:53 commenti

Rifiuti, Carmignano e Poggio a Caiano vogliono la tariffa puntuale già dal 2023

I sindaci dei due comuni medicei hanno scritto una lettera all'Ato Toscana Centro chiedendo di far partire prima possibile il percorso per arrivare ad una procedura più equa che vada a premiare i cittadini più responsabili

I Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano chiedono l’attivazione della tariffa puntuale dei rifiuti già a partire dall'anno prossimo. La richiesta congiunta è in una lettera firmata dai due sindaci e indirizzata alla presidente dell’Ato Toscana Centro, Cecilia Del Re e al direttore Dario Baldini, nell’intento di ottenere una procedura più equa che vada a premiare i cittadini più responsabili.

"I nostri concittadini sono in grado di raggiungere e garantire standard di qualità nella raccolta differenziata davvero ottimi nonostante le note difficoltà legate al Covid ed alle modifiche che ne sono derivate - - affermano il sindaco Edoardo Prestanti e il sindaco Francesco Puggelli -. Riteniamo maturo il tempo per procedere all'attivazione della nuova modalità di raccolta sui nostri territori, con l'intenzione condivisa e fortemente sostenuta dalle nostre amministrazioni di migliorare la qualità della raccolta e di abbassare al massimo il costo per i nostri concittadini. La nostra intenzione è quella di conservare l'attuale sistema di raccolta porta a porta integrandolo, già a partire dal prossimo anno, con la tariffa tarata sull’esatta quantità di rifiuti conferita da ciascuna famiglia e sui corretti comportamenti che si adottano nello smaltimento”.

Secondo i progetti delle due amministrazioni medicee, la fase preparatoria del percorso potrebbe compiersi nel corso dell'anno appena iniziato, con l'obiettivo di giungere al 2023 pronti per avviare la distribuzione dei nuovi kit alle utenze, attivando il nuovo metodo di tariffazione e di gestione del servizio a partire dal secondo semestre del 2023.