Rifiuti, Biffoni sul porta a porta: "Scelta irreversibile, chiederemo ad Alia più passaggi quotidiani in centro storico"

Il sindaco ne ha parlato durante la serata organizzata dal Rotary Club anche per la consegna di un contributo al Buzzi per le borse di studio. Il candidato del centrodestra Spada ha proposto di abolire questo tipo di raccolta. I 5 Stelle: "Strada impraticabile"

E' sulla gestione dei rifiuti e sulla raccolta porta a porta il primo fronte della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Ad aprirlo è stato il candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada che, nelle prime dichiarazioni alla stampa dopo l'investitura, ha detto di voler abolire il porta a porta. Immediata la replica dei 5 Stelle, con la capolista Silvia La Vita: "E' una strada impraticabile - dice -. Dove pensa la Lega di trovare i soldi per sostituire il porta a porta? Come pensa la coalizione di centrodestra di abbassare la Tari se poi propone un sistema di raccolta dei rifiuti diverso da quello previsto dall'appalto con Alia? La soluzione sarebbe, invece, l'introduzione della tariffazione puntuale, sistema che farebbe abbassare realmente la tariffa Tari e che porterebbe ad una raccolta qualitativamente migliore e che ormai da 5 anni chiediamo al Pd invano di far partire".

Da parte sua il sindaco Matteo Biffoni rilancia con forza la scelta del porta a porta, proponendo di rafforzarlo ancora, con dei correttivi per quello che riguarda le sue aree più critiche: il centro storico (con l'aumento della frequenza di raccolta) e il Macrolotto Zero.



Biffoni ne ha parlato ieri sera 2 aprile, ospite del Rotary Club, nella serata organizzata dalla presidente Paola Mannelli alle Pavoniere. Il sindaco, intervistato dai giornalisti Piero Ceccatelli della Nazione e Claudio Vannacci, direttore di Notizie di Prato, ha ribadito il suo no ad un ritorno al passato: "Il porta a porta - ha detto - è una scelta irreversibile. Tra l'altro credo che nemmeno i cittadini accetterebbero di tornare ad avere i cassonetti in strada e sotto casa. Grazie proprio alla raccolta differenziata, per il secondo anno consecutivo, abbiamo potuto abbassare la Tari, una strada che proseguirà anche in futuro. Credo però che servano dei correttivi: per il centro storico, ad esempio, vogliamo chiedere ad Alia di intensificare la raccolta, arrivando anche al doppio passaggio quotidiano per la frazione umida e per l'indifferenziato. La particolarità di quella zona richiede un sistema diverso rispetto al resto della città ed è uno sforzo che possiamo, e dobbiamo, fare".

Biffoni, nel corso dell'intervista, si è poi soffermato in particolare sul mondo della scuola, definendo quella pratese "la migliore d'Italia", per il lavoro che viene svolto sin dai primi livelli di istruzione a favore dell'inclusione. E la scuola è stata l'altra protagonista della serata del Rotary, con la presidente Paola Mannelli e il past president Alberto Baldi che hanno consegnato al preside del Buzzi Erminio Serniotti la cifra raccolta per le borse di studio a favore degli studenti più meritevoli dell'istituto.