Rifiuti abbandonati all'angolo della strada e ritiri lumaca per gli ingombranti, la denuncia dei lettori

Ancora problemi al Macrolotto Zero dove il presidente del comitato cittadino torna nuovamente a chiedere telecamere pubbliche. Sul ritiro ingombranti un lettore denuncia: "12 giorni di attesa. Così Alia incentiva gli abbandoni"

Ancora problemi di abbandono di rifiuti al Macrolotto Zero. A segnalarli alla nostra redazione è il presidente del comitato cittadino che da anni si batte per riportare il decorso in questo quartiere ad alta presenza cinese, Bruno Gualtieri: "Sono scene quotidiane a cui purtroppo siamo abituati. - afferma - Spesso l'immondizia viene abbandonata nei soliti punti. Probabilmente l'errore lo fa Alia che porta via tutto. Così facendo, il messaggio che manda ai cinesai è che lasciare i rifiuti in questi posti, è corretto. Da anni chiediamo la videosorveglianza in questo quartiere. Per la sicurezza, certo, dato che ora gli spacciatori si sono spostati qua, ma anche per combattere il degrado. Chiediamo, ma nessuno ci ascolta".



Le foto immortalano elettrodomestici, sacchetti colmi di rifiuti e persino vecchie valige in via Puccini, via Chiti e via Rota angolo via Pistoiese.