19.10.2020 h 14:19 commenti

Rifiuta di farsi identificare e ferisce un poliziotto, ventiseienne denunciato

L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri in piazza dell'Università. Il giovane aveva con sé uno zaino all'interno del quale è stato trovato un 'sanpietrino'

Un poliziotto è rimasto ferito nella serata di ieri, domenica 18 ottobre, nel corso di un intervento per una lite tra diverse persone in piazza dell'Università. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, ha trovato solo un italiano di 26 anni che ha rifiutato di farsi identificare e ha cercato di allontanarsi con fare arrogante. Fermato, ha cominciato a spogliarsi e poi ha aggredito gli agenti, uno dei quali è finito al pronto soccorso per la distorsione di un dito che è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Il ventiseienne, perquisito, è stato trovato in possesso di un pezzo di pavimentazione stradale, un sanpietrino, riposto dentro lo zaino che aveva con sé. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per possesso ingiustificato di oggetti atti all'offesa.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus