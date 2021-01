30.01.2021 h 10:40 commenti

Rifacimento di via Carmignanese a Poggio a Caiano, nuovi provvedimenti sulla viabilità

Nuova ordinanza valida dal primo al 21 febbraio. Le modifiche sono necessarie per consentire la continuazione dei lavori

Dal primo di febbraio il cantiere di via Carmignanese a Poggio a Caiano, installato due settimane fa per avviare le opere di riqualificazione della strada, sarà spostato sul lato opposto della carreggiata per consentire il proseguimento dei lavori e la realizzazione di marciapiedi e opere complementari necessarie. Pertanto sarà istituito dal giorno 1 al 21 febbraio il senso unico di marcia in via Soffici (direzione Carmignano), precisamente nel tratto tra la rotonda di via Aldo Moro e l’intersezione con via Lombarda. L’ordinanza firmata dalla polizia municipale sancisce inoltre l’obbligo di svoltare a destra in via Lombarda per chi si muove in direzione Carmignano-Poggio a Caiano; inoltre verrà istituito il divieto di sosta e fermata in via Soffici dal civico 71 all’intersezione con via Lombarda, garantendo in ogni caso gli accessi carrabili e l’accesso per le auto che si recano al drive-through per effettuare il tampone.Prorogato infine il divieto di transito e il divieto di sosta nel parcheggio senza sfondo tra il civico 78 e il civico 76 di via Soffici.