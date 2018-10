16.10.2018 h 09:38 commenti

Rifacimento del tetto e di parti d’intonaco: lavori in corso al Centro Moretti di Carmignano

Previsto anche il restauro della vetrata e del cancello d’ingresso. L'immobile è di proprietà del Comune ed è stato inaugurato nel maggio del 2008 con l'intento di utilizzarlo per mostre d'arte e come spazio polivalente

Lavori in corso allo Spazio d'Arte Alberto Moretti - Schema polis, la struttura che il Comune di Carmignano ha voluto dedicare a Moretti, nata per testimoniare e valorizzare l'esperienza di uno tra i più innovativi e sperimentali maestri dello scenario dell'arte contemporanea in Toscana nel dopoguerra.

L'immobile, di proprietà del Comune, inaugurato nel maggio del 2008 con l'intento di utilizzarlo per mostre d'arte e come spazio polivalente, necessita infatti di opere di manutenzione straordinaria.

“Per il territorio di Carmignano la promozione della cultura e la diffusione dell’arte sono elementi importanti – spiega il sindaco Edoardo Prestanti -. Una promozione che deve necessariamente passare dalla realizzazione e dalla manutenzione degli spazi all’interno dei quali poter creare dei momenti di diffusione e di accrescimento culturale. Lo Spazio d’arte Moretti è uno di questi. Il suo restauro e la sua riapertura rappresentano un modo attraverso il quale vogliamo, come amministrazione, ribadire la sua importanze per la crescita collettiva, economica e turistica di tutto il nostro territorio”.

Nello specifico è in corso il rifacimento parziale del tetto, sia la parte in piano con l'eliminazione delle infiltrazioni, che quella a falda con la sostituzione dei travetti deteriorati; oltre che il rifacimento di parti d’intonaco instabili e ormai deteriorate. Il costo di questo primo lotto d’interventi, che termineranno entro la fine di ottobre, ammonta a 12,486 euro. Sarà poi risistemata la ringhiera di protezione del piano rialzato e saranno restaurati la vetrata e il cancello d’ingresso. Interventi, questi ultimi, dal costo di 9mila euro.