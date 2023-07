31.07.2023 h 10:40 commenti

Rievocazioni storiche: 42mila euro dalla Regione per quattro manifestazioni

L'Assedio alla Villa ha ottenuto un contributo di 20mila euro, sostegno economico anche per i corteggi storici di Prato e Montemurlo oltre che per la festa della Polenta di Vernio

L’Assedio alla Villa di Poggio a Caiano, i Corteggi storici di Prato e Montemurlo e la Festa della Polenta di Vernio hanno ottenuto un finanziamento complessivo di 42mila euro dalla Regione nell'ambito del bando per la ‘valorizzazione del patrimonio storico-culturale e della cultura popolare’. A Prato sono stati assegnati 3mila euro, a Montemurlo 12.700, a Vernio 6.250 e a Poggio a Caiano 20mila.

L’Assedio alla Villa di Poggio a Caiano e il Corteggio storico di Montemurlo sono le manifestazioni finanziate tramite la cosiddetta “Linea 1” dell’avviso, dedicata alle coprogrammazioni e coprogettazioni dei Comuni con associazioni, gruppi storici, enti del Terzo settore iscritti al nuovo albo regionale delle associazioni per le rievocazioni storiche creato subito dopo l’approvazione della legge 27. Gli altri progetti, presentati da Comuni o gruppi storici, sono sostenuti attraverso la “Linea 2”, che non prevede procedimenti di coprogettazione.

