Rientrati a lavoro a Prato dodici operatori sanitari No vax

Il provvedimento del governo ha anticipato al 1° novembre la scadenza dell'obbligo vaccinale prevista a fine anno

Primo giorno di reintegro a lavoro per gli operatori sanitari No vax. Come è noto, infatti, il governo ha anticipato all'inizio di questo mese la scadenza dell'obbligo vaccinale anti Covid per il personale sanitario prevista per il 31 dicembre, e dunque dopo circa un anno tutto torna alla normalità e ogni dipendente Asl non in regola con la vaccinazione, può riprendere il suo lavoro. Quelli tornati in servizio a Prato sono dodici. Tra loro non c'è alcun medico. Si tratta di otto infermieri, tre oss e un tecnico della prevenzione.

In tutta l'Asl Toscana centro sono novantasette di cui solo tre medici. Dalla direzione aziendale si specifica che "si tratta di una presa d'atto di una norma di legge che anticipa il termine dell'obbligo vaccinale al 1° novembre. Tale disposizione non richiede alcun tipo di condizione per il rientro salvo i tempi tecnici per la definizione dei turni di lavoro. A tal proposito è stato dato mandato alle direzioni interessate di procedere quanto prima a contattare il personale per una rapida immissione in servizio". Tempo poche ore, quindi, e gli operatori No vax torneranno nei turni quotidiani.

Resta l'obbligo delle mascherine, nelle corsie ospedaliere e nelle residenze per anziani, fino al 31 dicembre. Dovranno indossarle sia i sanitari sia i visitatori .



