17.11.2022

Rientra in Italia nonostante il provvedimento di espulsione, arrestato 36enne

La questura è intervenuta in una struttura ricettiva della periferia sud di Prato in seguito alla segnalazione del sistema 'alert alloggiati'

E' rientrato in Italia prima della scadenza dei cinque anni del provvedimento di espulsione emesso a suo carico e per questo è stato arrestato. In manette ieri, mercoledì 16 novembre, è finito un albanese di 36 anni. La polizia lo ha scoperto attraverso il sistema di 'alert alloggiati' che segnala i nominativi di chi alloggia nelle strutture ricettive. L'uomo è stato fermato in un residence della zona sud di Prato. Domani sarà celebrato il processo per direttissima.



Edizioni locali collegate: Prato

