Rientra clandestinamente in Italia dopo essere stato espulso: arrestato

Il giovane è stato bloccato da due carabinieri liberi al servizio che lo avevano visto cercare di nascondersi al passaggio di una pattuglia di loro colleghi in divisa

Un pluripregiudicato cinese, già condannato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti è stato arrestato ieri, 17 gennaio, da due carabinieri della Sezione Radiomobile. I militari si trovavano casualmente in via Pistoiese, liberi dal servizio e in abiti civili, quando hanno visto un uomo di nazionalità cinese che al passaggio di una macchina di servizio di colleghi in pattuglia assumeva un atteggiamento guardingo e sospetto. Hanno quindi deciso di seguirne le mosse per poi sottoporlo ad un controllo.

E' venuto fuori, così, che si trattava di un 28enne cinese gravato da un ordine di espulsione dal territorio nazionale che aveva disatteso rientrando clandestinamente. Per coprire il proprio ingresso illegale utilizzava un documento d’identità intestato ad un connazionale, ma a lui completamente estraneo, con il quale condivideva solo una spiccata somiglianza. Il 28enne è stato quindi arrestato.







