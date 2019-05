07.05.2019 h 13:01 commenti

Ridusse in fin di vita un connazionale a colpi di coltello: finisce in carcere l'aggressore

Arrestato e portato alla Dogaia un 35enne che nell'aprile del 2015 fu protagonista del grave fatto di sangue. E' stato condannato a sette anni e tre mesi di reclusione per tentato omicidio

Con un complice, mai rintracciato, aveva accoltellato tre persone, due delle quali in maniera grave. Per questo è stato condannato a sette anni tre mesi e 5 giorni di reclusione per tentato omicidio e porto illegale d'armi. Solo ieri pomeriggio, 6 maggio, però, ha varcato i portoni del carcere della Dogaia. Ad accompagnarlo i poliziotti della sezione Catturandi della Squadra Mobile che intorno alle 18 hanno rintracciato e arrestato un cinese di 35 anni. L'uomo era colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Prato.

L'aggressione risale al 29 aprile 2015, quando tre cittadini cinesi si presentarono sanguinanti alle porte degli studi medici di via Cavour. Erano stati feriti poco distante e due, in particolare, avevano ricevuto numerosi fendenti. Immediatamente soccorsi, per uno i medici si riservarono la prognosi con imminente rischio della vita. L'altro, invece, fu giudicato guaribile in 30 giorni mentre il terzo aveva solo ferite superficiali.

Le insagini furono condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo che riuscirono ad identificare il 35enne come autore del ferimento.