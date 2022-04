18.04.2022 h 18:22 commenti

Ridipinta la panchina arcobaleno danneggiata nei giardini di Maliseti

Una cinquantina di volontari questa mattina hanno dipinto nuovamente la panchina, e con i colori avanzati hanno pitturato i cassetti per la libreria del circolo Martini. La mattinata si è conclusa con un pic nic sul prato dell'area verde di via fratelli Ventura

La panchina arcobaleno nei giardini di via Fratelli Ventura a Maliseti danneggiata dieci giorni fa ( leggi ) è stata ridipinta.Questa mattina, 18 aprile, una cinquantina di volontari fra bambini e genitori armati di pennello e vernice hanno cancellato le scritte omofobe e hanno anche dipinto i cassetti donati da Riciclidea per la libreria del circolo Quinto Martini.La giornata si è conclusa con un pic nic a cui hanno partecipato anche l'assessore al decoro Cristina Sanzò e il segretario del Pd Marco Biagioni.“Chi ha danneggiato la panchina – ha commentato Giovanni Mosca presidente del Circolo Martini – alla fine ci ha dato l'occasione per passare una giornata insieme e ribadire l'importanza dell'inclusione e del rispetto reciproco”.