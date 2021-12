16.12.2021 h 22:21 commenti

Ricoveri-lumaca, la nuova direttrice del Santo Stefano prepara un piano straordinario per le feste natalizie

Dopo il "battesimo di fuoco" di inizio settimana, la dottoressa Melani punta a incrementare prese in carico e dimissioni anche nei festivi

(e.b.)

Un piano straordinario di Natale per ridurre al minimo il tempo di attesa di un posto letto per i pazienti entrati dal pronto soccorso e destinati al ricovero, il cosiddetto boarding. L’obiettivo è evitare che si ripeta il disagio registrato t ra martedì e mercoledì quando ben 26 persone già trattate hanno atteso per ore su una barella un posto letto. Non è la prima volta che accade come, giorni fa, ha spiegato a Notizie di Prato, il responsabile del pronto soccorso Alessio Baldini. E senza un intervento strutturale e sistematico, è destinato a ripetersi.Prova a correggere la rotta l’appena arrivata direttrice del Santo Stefano, Sara Melani, che ha annunciato il piano straordinario ieri, 16 dicembre, a margine dell’avvio delle vaccinazioni pediatriche anche al centro Creaf. Neanche il tempo di arrivare, che la nuova numero uno della sanità pratese deve far fronte al problema, frutto di un ospedale piccolo rispetto alla popolazione e con accessi record anche perché è l’unica risposta concreta sul territorio ai bisogni sanitari dei cittadini.La formula a cui sta lavorando Melani accentua ciò che già esiste cercando di far girare maggiormente, festivi compresi, prese in carico e dimissioni da parte delle Medicine a cui sono destinati la maggior parte dei pazienti in attesa. Significa incrementare il collegamento con il territorio e le strutture intermedie, intensificare il lavoro del day service multidisciplinare e far girare tutti i reparti dell’ospedale sette giorni su sette, anziché cinque o sei su sette. Un tentativo non nuovo, quest’ultimo, che spesso si scontra con organici non adeguati. Ma va detto che in fatto di personale ridotto all’osso, nessun reparto è messo male quanto il pronto soccorso. A maggior ragione, quindi, i pazienti già trattati e in attesa del ricovero non dovrebbero stare lì. Alla fine delle festività capiremo se questo piano avrà ottenuto i risultati sperati.