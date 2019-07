Ricoverato in codice rosso in seguito ad un incidente stradale, è stato dimesso dal pronto soccorso e, a distanza di pochi giorni, è stato costretto a tornare con problemi di vista e vertigini. Nonostante tutto, però, sarà costretto a fare a spese proprie una risonanza.

E' questa la denuncia fatta da una nostra lettrice. La donna è la figlia dell'uomo di 68 anni che lo scorso 23 luglio fu coinvolto in un grave incidente in via Zarini, quando con il suo scooter si era scontrato con un'auto ( LEGGI ).