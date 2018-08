21.08.2018 h 12:16 commenti

Riconosce la bici rubata, restituita dalla polizia

Un ventiquattrenne della Guinea richiedente protezione internazionale è stato denunciato per ricettazione. Il proprietario riconosce la bici in via Monnet

Denunciato un ventiquattrenne della Guinea Bissau per ricettazione: era in possesso di una bicicletta rubata lo scorso luglio ad un nigeriano. A riconoscere la bici, ieri pomeriggio 20 agosto in via Monnet, il proprietario che ha chiamato la polizia. Il guineano, regolare in Italia in quanto richiedente protezione internazionale, ha sostenuto che la bici gli è stata data da un conoscente, di cui però non ha fornito le generalità. E' stato denunciato per ricettazione e la bicicletta restituita al legittimo proprietario.

