Riconosce in un negozio la bici che gli è stata rubata oltre 8 mesi fa: denunciato il commerciante

E' successo nel pomeriggio di sabato in via Valentini. Il legittimo proprietario ha chiesto l'intervento della polizia che ha accertato come il mezzo fosse effettivamente quello trafugato ad aprile

Quando è passato davanti al negozio di usato di via Valentini e ha visto quella bicicletta, ha subito riconosciuto il modello che gli era stato rubato il 9 aprile scorso. Così ha chiamato la Questura e ha chiesto l'intervento di una pattuglia. E' successo sabato 28 dicembre, intorno alle 17.30, e il cittadino, un pratese di 57 anni, è riuscito a dimostrare anche di fronte ai poliziotti della Volante che quella bici era effettivamente quella che gli era stata rubata. Così nei guai è finito il proprietario del negozio, un 61enne italiano: non riuscendo a fornire spiegazioni sulla provenienza della bicicletta, è stato denunciato per ricettazione. La bici, invece, è stata restituita al legittimo proprietario che forse, a più di otto mesi di distanza dal furto, aveva perso le speranze di rientrarne in possesso.

