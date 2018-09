03.09.2018 h 12:23 commenti

Riconosce in un annuncio su Facebook la costosa bici appena rubata: la polizia la recupera

Disavventura a lieto fine per un appassionato di Poggio a Caiano che è rientrato in possesso del mezzo. Un poliziotto in borghese ha attirato in trappola il venditore fingendosi interessato all'acquisto

Lo scorso 23 agosto si era visto rubare a Firenze la costosa bici da corsa che aveva lasciato sul portabici della sua auto, parcheggiata in piazza Vittorio Veneto. Un mezzo dal valore di 2.700 euro, con alcuni accessori e finiture personalizzate. Così il proprietario, un appassionato delle due ruote residente a Poggio a Caiano, non ha fatto fatica riconoscerla in quella di un annuncio pubblicato su Facebook, nel quale era incappato un suo conoscente. Era proprio la bicicletta che gli era stata rubata. A quel punto l'uomo ha presentato denuncia alla Questura di Prato e gli agenti, grazie al sistema di investigazione digitale, sono risaliti all'identità del titolare del profilo Facebook che aveva pubblicato l'annuncio. Si tratta di un 35enne italiano, residente a Firenze e con precedenti per furto e ricettazione. I poliziotti pratesi, insieme ai colleghi del Commissariato Oltrarno a Firenze, hanno quindi teso una trappola al venditore, con un ispettore che si è finto interessato all'acquisto. Il venditore, non sospettando di trovarsi davanti a un poliziotto, lo ha portato in un magazzino dove ha mostrato la bici rubata. A quel punto sono intervenuti anche gli altri agenti e il 35enne è stato fermato e poi denunciato per ricettazione. La costosa bici, invece, è tornata nelle mani del legittimo proprietario.

