10.09.2020 h 18:25 commenti

Riconosce in strada la mountain bike che gli era stata rubata e la fa recuperare alla polizia

E' successo ieri sera tra via Santa Trinita e via Roma quando un ragazzo di 15 anni ha visto il mezzo trafugato a metà agosto. Denunciato per ricettazione il giovane che lo stava usando

Ha subito riconosciuto la bicicletta che gli era stata rubata lo scorso 17 agosto. Così, un ragazzo di 15 anni, ha subito chiamato la polizia, dando la descrizione della persona che era sul mezzo rubato. E nel giro di poco i poliziotti della Volanti sono riusciti a bloccarla.

E' successo intorno alle 23.30 di ieri sera. Il ragazzo era in via Santa Trinita quando, all'altezza dell'incrocio con via Roma e via Pomeria, ha visto un giovane su una mountain bike che corrispondeva in pieno a quella che gli era stata trafugata. Circostanza poi appurata dagli agenti, quando hanno bloccato un 27enne marocchino, irregolare in Italia, pregiudicato e già espulso il 20 marzo scorso con provvedimento dl questore di Torino. Lo straniero non è stato in grado di giustificare il possesso del mezzo ed è stato denunciato sia per ricettazione sia per non aver ottemperato all'ordine di espulsione e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione. La bici è stata invece restituita al padre del 15enne.