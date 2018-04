14.04.2018 h 13:50 commenti

Riconosce il ladro del suo telefonino e chiama la polizia, denunciato trentunenne

E' successo nel pomeriggio di ieri in viale Vittorio Veneto. Sono intervenuti gli agenti del Reparto prevenzione crimine di Firenze impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio

E' stato riconosciuto da un connazionale come il ladro che qualche giorno prima gli aveva rubato il telefonino dalla zaino. Un nigeriano di 31 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato con destrezza. L'uomo è stato fermato intorno alle 18 di ieri, venerdì 13 aprile, in viale Vittorio Veneto dagli agenti del Reparto prevenzione crimine di Firenze impegnati con i colleghi pratesi in un servizio straordinario di controllo del centro storico e delle aree più a rischio. A chiedere l'intervento della polizia è stato un nigeriano di 28 anni che si è imbattuto nel connazionale e lo ha identificato con la stessa persona che gli aveva sottratto il telefonino.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus