Riconfermati i vertci di Ctn: Matteini presidente, Romagnoli vice

Cambio della guardia fra due pratesi: entra il consigliere Giovanni Gramigni con delega a internazionalizzazione e crescita, esce Francesco Marini. Il lucchese Tiziano Pieretti nuovamente eletto con la carica di vicepresidente

Confermati i vertici di Confindustria Toscana Nord, l'assemblea dei soci in via telematica ha rinnovato l'incarico di presidente a Daniele Matteini i con delega all'innovazione, credito e finanza di impresa, e ai vice presidenti Fabia Romagnoli ( delega alla sostenibilità) e Tiziano Pieretti (delega a energia).Fra i consiglieri new entry per il pratese Giovanni Gramigni con delega a internazionalizzazione e crescita, mentre nel segno della continuità l'elezione del Giorgio Bartoli seguirà i rapporti istituzionali, mentre il pistoiese Davide Trane continuerà a occuparsi di education. Lascia definitivamente ogni incarico Francesco Marini “Lo ringrazio- le parole di Matteini - per l'impegno che ha profuso nella carica e in generale nella vita dell'Associazione. Tutti ne abbiamo apprezzato la lealtà, la competenza e la capacità di tessere relazioni”

Il consiglio di presidenza si completa con i due membri che ne fanno parte di diritto (il presidente dei Giovani Industriali Alessandro Scalise e il delegato della Piccola Industria Stefano Francesconi). Daria Orlandi, presidente di Ance Toscana Nord (la compagine associativa degli edili), sarà invitata permanente al consiglio e si occuperà di infrastrutture.

"Sono felice di poter proseguire il lavoro sui temi della sostenibilità che ho intrapreso da tempo in associazione ha sottolineato Romagnoli - Mi sostengono nelle varie iniziative anche tanti colleghi sensibili al tema: credo che anche grazie al lavoro svolto l'associazione sia cresciuta in termini di attenzione e di capacità propositiva”

