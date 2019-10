03.10.2019 h 18:29 commenti

Riciclo scarti tessili, dal ministero arriva il primo disco verde al distretto

Tutte le associazioni di categoria che oggi a Roma hanno partecipato al tavolo tecnico sulla modifica della legge End of waste, considerano positivamente questa prima riunione

E' partito con il piede giusto il tavolo tecnico sui rifiuti tessili che si è riunito oggi, 3 ottobre, al ministero dell'Ambiente con il ruolo attivo delle associazioni di categoria del distretto tessile pratese. E' unanime il giudizio positivo dato dalla delegazione di Prato composta dai rappresentanti di Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato e Astri.

La costituzione del tavolo, capeggiato dal dirigente Sergio Cristofanelli, ha fatto seguito ai contatti a livello politico e alle numerose operazioni di sensibilizzazione effettuate nei mesi scorsi, compattamente.

E' stato un primo incontro e quindi come tale non può essere risolutivo, ma già ora è possibile affermare che ci sono tutti gli elementi per andare avanti serratamente con il preciso obiettivo di modificare e di rendere più chiare le normative "sull'end of waste" in modo da agevolare il riutilizzo degli scarti di lavorazione trasformandoli da rifiuto in materia prima secondaria. L'attuale legge infatti, frena possibili riutilizzi perchè troppo generica e poco chiara. Il distretto pratese, da sempre eccellente in progetti di economia circolare, chiede di espandere il settore sia per motivi economici che ambientali.

Dalla delegazione ministeriale, guidata da Pierluigi Altomare e che si avvale anche delle competenze dell'Ispra, è emersa la volontà di fare il possibile per semplificare il lavoro delle imprese, del cui valore ambientale i funzionari sono apparsi consapevoli.

Da parte della delegazione pratese sono state ripercorse le criticità dell'attuale normativa, trovando interlocutori preparati con cui è stato possibile instaurare un colloquio proficuo. Il Ministero dell'ambiente si è assunto l'impegno di esaminare la documentazione prodotta dalle associazioni pratesi e di verificarne la traduzione in termini di modifica normativa.

Pur con la massima disponibilità, è stato detto alla delegazione pratese, non sarà comunque possibile ridurre i tempi per la modifica delle norme "end of waste" a meno di 9-12 mesi; anche per i sottoprodotti l'orizzonte di riferimento è comunque di qualche mese.

A questo primo incontro faranno seguito altri che saranno programmati, anche a Prato, nelle prossime settimane.