Riciclo, nasce il consorzio Corertex e si candida ad un ruolo importante nel futuro Hub del Tessile

Lo compongono otto aziende del distretto specializzate nella cosiddetta "prima cernita" dell'usato che oggi davanti al notaio hanno dato vita al progetto. Tra le idee anche la creazione di un marchio pratese riferito ai processi di riuso e riciclo tessili

Il consorzio Corertex per il riciclo e il riuso del tessile da oggi è una realtà e si candida a svolgere un ruolo importante nei processi legati all'Hub del Tessile che Alia ha candidato ai fondi del Pnrr. In particolare l'obiettivo sarà quello di avere un peso specifico importante nel rapporto con Alia che, ad esempio, potrebbe lasciare al nuovo consorzio l'apertura dei sacchetti, fase che è considerata importantissima per l'efficacia e la qualità delle cernite successive.

Sei aziende che si occupano del riuso e due di riciclo hanno firmato proprio oggi 29 aprile l'atto costitutivo preparato dall'avvocato Aldo Godi dello studio legale Tml, dando avvio così in maniera ufficiale al progetto già annunciato le scorse settimane ( LEGGI ).

Le aziende di Corertex hanno in qualche modo precorso i tempi. E' infatti il primo consorzio di questo tipo, nato dall'iniziativa dei cernitori, che prende le mosse in Italia. Basti pensare che sul tema del riciclo per ora non esiste la normativa europea, si parla solo di indirizzo, e nemmeno quella italiana. L'innovazione maggiore del progetto pratese è il fatto di essere composto interamente da aziende che operano già nel settore e che ora aprono a tutta la filiera del tessile abbigliamento, quindi una vera e propria spinta dal basso.

Tra gli scopi del consorzio, che parte con un fondo consortile di 20mila euro, c'è anche quello di ottenere sul mercato le migliori condizioni economiche per i propri consorziati riguardo sia l'acquisto sia la vendita dei materiali e dei beni di interesse. In quest'ottica Corertex promuoverà anche la costituzione di marchi, brevetti e processi per il riutilizzo e l'allungamento della vita utile dei prodotti. Altra novità è la possibilità di certificare i prodotti e le aziende ai disciplinari o agli standard condivisi, utilizzando anche un marchio riferito ai processi di riuso e riciclo tessili.

alessandra agrati