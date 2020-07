10.07.2020 h 11:03 commenti

Riciclavano i soldi di Cosa Nostra, sequestrati immobili, aziende e conti correnti per 38,6 milioni di euro

La guardia di finanza ha ricostruito i flussi di denaro gestiti dal sodalizio smantellato a febbraio con l'operazione "Golden Wood" che aveva portato all'arresto di 12 persone legate alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille di Palermo

La guardia di finanza di Prato ha eseguito il sequestro di un patrimonio di oltre 38 milioni e mezzo ritenuto provento delle attività criminali della famiglia mafiosa di Corso dei Mille di Palermo, capeggiata da Pietro Tagliavia. L'operazione fa seguito a quella dello scorso 6 febbraio che aveva portato all'arresto di 12 persone, e all'iscrizione di altre 60 nel registro dgeli indagati, accusate di associazione a delinquere e riciclaggio di molti milioni di euro a favore di Cosa nostra ( LEGGI ). Operazione chiamata "Golden wood".

Le indagini condotte dalle Fiamme gialle pratesi hanno portato il Tribunale di Firenze ad emettere numerosi decreti di sequestro preventivo finalizzato all’eventuale successiva confisca di disponibilità finanziarie, conti correnti, imprese, immobili ed automezzi di proprietà per un importo corrispondente al profitto complessivamente conseguito tramite l’attività di riciclaggio.

In particolare sono stati sequestrati: nove immobili, tra cui una lussuosa villa nella riviera romagnola, una villetta sulla costa palermitana, due appartamenti sulla riviera ligure di Ponente con pertinenti box, un immobile di Prato dove ha sede un bar e due terreni agricoli nel palermitano; 8 autoveicoli, alcuni dei quali di grossa cilindrata, ed un motoveicolo; 22 rapporti finanziari, tra cui conti correnti, polizze vita, buoni postali e fondi comuni d’investimento, per un controvalore pari a circa 1,2 milioni di euro; denaro contante per oltre 200.000 euro; quattro imprese operanti nel settore del commercio all’ingrosso di imballaggi.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze, il sodalizio smantellato a febbraio, e con base anche a Prato, riciclava proventi degli affari criminali della "famiglia mafiosa di Corso dei Mille" di Palermo, capeggiata da Pietro Tagliavia, condannato con sentenza irrevocabile per il reato di associazione mafiosa, figlio di Francesco Tagliavia, condannato a sua volta all'ergastolo per le stragi di via d'Amelio a Palermo e via de' Georgofili a Firenze.

Secondo gli inquirenti l'associazione a delinquere avrebbe immesso nel circuito economico denaro di provenienza illecita attraverso le creazione di una galassia di 33 imprese con sedi in tutta Italia, in particolare in Toscana, Sicilia e Lazio, tutte aventi per oggetto sociale il commercio dei pallets, le pedane in legno usate per il trasporto e la movimentazione di materiale. Le fatture inesistenti venivano emesse sia tra aziende interne al gruppo criminale, sia a favore di aziende ad esso estranee, che usufruendo del servizio illegale si garantivano vantaggi fiscali. Le imprese 'sane' versavano tramite bonifico alle cartiere facenti capo al gruppo criminale il corrispettivo degli importi falsamente fatturati (per consegne di pallets mai avvenute), che poi veniva restituito in contanti, decurtato del 10%.

Lo scopo del sodalizio illecito era, dunque, riciclare, ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa, i proventi criminali della 'famiglia mafiosa di Corso dei Mille' di Palermo, capeggiata da Pietro Tagliavia.

In particolare, secondo gli inquirenti, gli indagati si erano messi a completa disposizione di Pietro Tagliavia nel periodo in cui egli era detenuto presso la casa circondariale di Prato, tanto da reperirgli nel 2017 un'abitazione in Campi Bisenzio dove aveva scontato gli arresti domiciliari e fornirgli, clandestinamente ed in violazione delle prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria, un telefono con cui mantenere contatti anche con i propri sodali in Sicilia.