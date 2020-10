19.10.2020 h 18:09 commenti

Riciclavano i soldi di Cosa Nostra, chiusa l'inchiesta della Dda: 51 indagati

Secondo i sostituti Mione e Sottosanti sarebbero più di trenta le imprese costituite per 'ripulire' il denaro proveniente da attività illecite. I soldi reinvestiti nell'economia toscana, in particolare nelle province di Prato e di Firenze

I soldi di provenienza illecita veniva ripuliti e rimessi sul mercato attraverso la galassia di imprese appositamente creata. Almeno 33 quelle disseminate in tutta Italia, da nord a sud, con una concentrazione più rilevante in Toscana, in Sicilia e nel Lazio, che avrebbero 'riabilitato' qualcosa come 48 milioni di euro riconducibili a Cosa Nostra. E' la convinzione della procura distrettuale antimafia di Firenze che ha chiuso uno dei filoni della complessa indagine che ha puntato la lente di ingrandimento sui riciclaggio dei proventi realizzati con affari criminali. L'avviso di conclusione delle indagini, firmato dai sostituti Giuseppina Mione e Francesco Sottosanti, è stato notificato a 51 presunti esponenti di un gruppo criminale legato alla mafia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, contraffazione di documenti di identità, sostituzione di persona. Stralciato il filone di indagine relativo all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti su cui sono in corso ulteriori accertamenti.

L'accusa, attraverso le verifiche della guardia di finanza, ha ricostruito il flusso di denaro proveniente da attività illecite riversato nell'economia toscana e in particolare in quella delle province di Prato e di Firenze. Poco meno di 50 milioni derivanti, stando alla convinzione degli investigatori, dagli affari criminali della famiglia mafiosa di Corso dei Mille a Palermo, capeggiata dal Pietro Tagliavia, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, figlio di Francesco, finito all'ergastolo per le stragi di via D'Amelio a Palermo e di via dei Georgofili a Firenze.

Le imprese costituite per 'lavare' il denaro avevano come core-business il commercio delle pedane in legno per il trasporto e la movimentazione dei carichi.

L'inchiesta ha messo insieme numerosi beni sequestrati a titolo preventivo. Nell'elenco figurano nove immobili tra ville e appartamenti, un fondo commerciale a Prato, terreni, veicoli, conti correnti, polizze vita, buoni postali e fondi comuni di investimento, denaro contante e attività commerciali. Beni che si sono sommati a quelli sequestrati nell'ambito di un precedente filone di indagine che aveva portato dietro le sbarre una dozzina di indagati e all'iscrizione sul registro delle notizie di reato di circa 60 persone.

Le indagini hanno anche ricostruito il sodalizio che si sarebbe formato attorno a Pietro Tagliavia nel periodo in cui era detenuto nel carcere pratese della Dogaia. Il sodalizio, stando agli investigatori, gli aveva procurato un'abitazione a Campi Bisenzio nella quale l'uomo aveva scontato gli arresti domiciliari e, in violazione dei divieti imposti dall'autorità giudiziaria, un telefono con il quale avere contatti con la Sicilia.



