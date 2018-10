22.10.2018 h 11:08 commenti

Riciclaggio, Milone: "Il primato pratese allontana gli imprenditori interessati a investire in città"

Il capogruppo di Prato libera e sicura commenta la prima posizione di Prato nella classifica nazionale del Sole 24 Ore sul fenomeno del riciclaggio e impiego di denaro. "La politica deve riflettere, servono nuclei speciali per combattere questo gravissimo fenomeno"

“Prato capitale d'Italia per il riciclaggio di denaro sporco, un triste primato che non rappresenta un'attrattiva per i potenziali investitori. La politica deve riflettere”. Così il Aldo Milone, capogruppo di Prato libera e sicura in Consiglio comunale dopo le classifiche sulla criminalità elaborate dal Sole 24 ore ( leggi ). “I dati confermano quanto già emerso dal rapporto dell'Università di Pisa – dice Milone – occorre intervenire subito”. Nei giorni scorsi il leader di Prato libera e sicura ha presentato un ordine del giorno per impegnare il sindaco Biffoni ad attivarsi presso il Governo per dotare le forze di polizia di nuclei speciali in grado di combattere il fenomeno del riciclaggio. “Questo fenomeno deve essere combattuto efficacemente, con strumenti legislativi e con un potenziamento degli organici delle forze di polizia. Questo grave fenomeno si sta notando anche e soprattutto nei tanti passaggi di proprietà che si verificano in città – il commento di Milone – chiedo che il mio ordine del giorno venga discusso al più presto perché credo che qualsiasi cittadino pratese non sia fiero di questo primato che certo non rappresenta un incentivo per eventuali, futuri investimenti da parte di imprenditori provenienti da altre parti d'Italia”.