10.10.2023

Riciclaggio, in arrivo nuovi obblighi per le imprese: commercialisti al lavoro

Cosa cambia per le imprese e quali novità per i professionisti: questi i temi di un incontro di studio e formazione per affrontare i cambiamenti

da sinistra De Vivo, Sarti, Ravone

I commercialisti pratesi si preparano ad affrontare la piccola rivoluzione che sta per investire gli obblighi antiriciclaggio delle imprese. In vista dei nuovi adempimenti, che scatteranno all’inizio del nuovo anno, l’Ordine pratese, con la Conferenza degli Ordini dei Commercialisti della Toscana, ha promosso un incontro di studio e formazione a cui hanno preso parte, anche attraverso il collegamento online, oltre 150 professionisti. È intervenuta Annalisa De Vivo, commercialista ed esperta della normativa antiriciclaggio ed Edoardo Sarti, consigliere dell’Ordine di Prato.

Dunque i commercialisti sempre più protagonisti nella salvaguardia della legalità e nell'applicazione delle norme antiriciclaggio. Tra le novità ci sono i nuovi adempimenti che riguardano la comunicazione per il cosiddetto registro dei titolari effettivi, i nuovi indicatori di anomalia che entrano in vigore dal primo gennaio 2024 e il nuovo software per la segnalazione di operazioni sospette. “Siamo presidio di legalità e quindi convinti sostenitori della necessità di prevenire il fenomeno del riciclaggio - mette in evidenza Sarti - Lo Stato ci chiama a fare la nostra parte e noi la facciamo, formando il personale ei nostri studi e noi stessi. Si tratta di adempienti impegnativi che devono essere applicati in un territorio che non è semplice, dove il fenomeno dell’evasione connesso all’utilizzo del contante, ad esempio, ha assunto dimensioni importanti”.

I commercialisti si preoccupano però anche per la complessità delle nuove norme che non sempre si coniuga con la loro efficacia. “Siamo di fronte ad adempimenti che diventano sempre più pesanti e che non sempre sono proporzionati rispetto alle dimensioni dei nostri studi professionali - mette in evidenza De Vivo - l'adozione di procedure così onerose per i nostri studi non è così semplice, quindi sì alla collaborazione attiva nei confronti dello Stato e sì alla prevenzione, no alla proliferare di adempimenti che spesso sono solo formali e che poco hanno a che vedere con la prevenzione sostanziale del riciclaggio”.



