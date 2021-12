16.12.2021 h 08:48 commenti

Riciclaggio, corruzione, sfruttamento, confische: Prato ai vertici del report sulle infiltrazioni criminali

Pubblicato il quinto Rapporto sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana redatto dalla Normale di Pisa. L'area pratese prima per numero pro-capite di segnalazioni sospette inviate alla Banca d'Italia, seconda per beni confiscati, tra le prime per sfruttamento e caporalato

nadia tarantino

La crisi economica prodotta dall'emergenza sanitaria è stata un'opportunità per le organizzazioni criminali che hanno trovato molti più spazi nei quali infiltrarsi per riciclare denaro e impiantare le basi per una presenza più incisiva. Lo dice il quinto Rapporto sui fenomeni corruttivi di criminalità organizzata in Toscana redatto dalla Normale di Pisa. Prato si conferma prima in Italia per numero pro-capite di segnalazioni sospette inviate alla Banca d'Italia. L'indicatore è uno dei segnali più forti quando si parla di infiltrazioni mafiose perché è frutto di investimenti e di movimenti di denaro che possono nascondere una finalità illecita. E Prato, questa volta in compagnia di tutte le province toscane, presenta un rischio medio-alto di presenza criminale e ciò si ricava da un'anomalia precisa: il consistente uso di contante.Prato compare nelle prime posizioni anche quando si parla di sfruttamento e caporalato che coinvolge lavoratori stranieri: un fenomeno che, come dicono le tante inchieste della procura, si riscontra soprattutto nelle imprese manifatturiere del tessile e dell'abbigliamento. Di operai sottopagati, costretti a turni massacranti e privati di ogni diritto sono piene le pagine della cronaca pratese.Sul fronte dei beni confiscati, Prato è seconda in Toscana alle spalle di Arezzo e di Pistoia: nell'area pratese è presente l'11 per cento del totale confiscato a livello regionale. Inoltre, insieme a Firenze, Prato ospita quasi la metà delle aziende in gestione presenti in Toscana, e insieme ad Arezzo quasi un quarto degli immobili che in tutta la regione sono stati sottratti alla criminalità.E' il mercato degli appalti pubblici quello più vulnerabile quando si parla di infiltrazione criminale, e la vulnerabilità è aumentata a causa dell'emergenza Covid che ha costretto gli enti a ricorrere a procedure accelerate che hanno di fatto abbassato la soglia dei controlli preventivi. A Prato si contano, nel 2020, 71 imprese certificate con il rating di legalità e 47 in whitelist.Capitolo corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione, delle nomine, degli acquisti straordinari, degli appalti: il primo posto va a Firenze ma il fenomeno ha contraddistinto anche Prato. Secondo il Rapporto della Normale di Pisa, il settore principale della corruzione è l'appalto edile e l'attore principale è il dipendente pubblico: un dato, questo, che si rileva sia su scala regionale che su scala nazionale.Quanto alla proiezione di organizzazioni criminali, la matrice camorristica è la più presente, seguita da 'ndrangheta e mafia; se si parla di criminalità straniera, la matrice albanese è la più attiva, seguita da quella cinese e da quella nigeriana.