22.04.2020 h 12:14 commenti

Richiedenti asilo espulsi dai centri di accoglienza, il Tar dà torto alla prefettura. Sentenza pilota per un caso di Prato

Stop all'assistenza per un magrebino che non aveva seguito le lezioni di italiano. Il provvedimento è in contraddizione con il diritto europeo: il tribunale amministrativo ha fatto proprio un pronunciamento della Corte di giustizia

nadia tarantino

Escluso dalle politiche di accoglienza per non aver partecipato a nessuna o quasi delle lezioni di italiano organizzate dall'ente presso il quale era stato collocato. Una decisione presa dalla prefettura e dalla questura di Prato contro cui un cittadino magrebino ha vinto dopo aver presentato ricorso al Tar con l'assistenza di un avvocato a spese dello Stato. Il provvedimento, notificato il 21 gennaio scorso per fatti accertati a marzo 2019, è stato dunque annullato dai giudici amministrativi che, nella loro sentenza, hanno fatto riferimento ad un caso analogo avvenuto in Belgio e sul quale si è espressa la Corte di giustizia dell'Unione europea. Ossatura del ragionamento è che non si può chiudere la porta dell'accoglienza allo straniero che si rende protagonista di inadempienze e violazioni, anche gravi, perché così facendo viene meno la garanzia di un tenore di vita dignitoso e la possibilità di far fronte ai bisogni elementari. In altre parole, l'esclusione dalle politiche di accoglienza, pur essendo l'unica sanzione prevista dall'ordinamento italiano per il richiedente che viola le regole imposte da chi lo accoglie, è troppo pesante secondo la Corte di giustizia europea il cui pronunciamento è stato richiamato dal Tar. Pronunciamento riferito ad un cittadino afghano che nel 2016 era stato coinvolto in una rissa all'interno di un centro di accoglienza e, per questo motivo, arrestato dalla polizia e escluso per due settimane dalla struttura che lo ospitava. L'interpretazione data alla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue è che uno Stato membro non può intervenire con una misura così radicale. “Alla luce di quanto stabilito dalla Corte europea – scrivono i giudici del Tar della Toscana – il provvedimento della prefettura e della questura deve essere annullato nella consapevolezza che in questo modo rischia di crearsi un vuoto normativo rispetto agli stranieri che pongano in essere violazioni delle regole dei centri in cui sono inseriti o comportamenti gravemente violenti, ma è responsabilità del legislatore colmare la lacuna non potendo il Tar esimersi dal rispettare l'interpretazione del diritto europeo fornita dalla Corte di giustizia”.Insomma, se non sono previste dalla legge altre 'punizioni' che espellere lo straniero dal circuito dell'accoglienza, questa non si applica perché giudicata sproporzionata e contraria ai dettami europei.