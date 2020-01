03.01.2020 h 13:41 commenti

Ricercatrice pratese scopre cura contro l'antrace: stamani ricevuta in Comune

Il sindaco e il presidente del Consiglio si sono congratulati con Antonella Fioravanti a nome di tutta la città. La scienziata vive e lavora a Bruxelles

Antonella Fioravanti, giovane ricercatrice pratese che vive e lavora a Bruxelles, ha recentemente trovato una cura efficace per combattere il batterio dell’antrace. Stamani, 3 gennaio, il sindaco Matteo Biffoni, insieme al presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti, l'hanno ricevuta in palazzo comunale e le hanno consegnato un libro sul Palazzo Pretorio per poi congratularsi con lei a nome personale e della città per il prezioso lavoro che sta svolgendo.

Antonella Fioravanti, nell'occasione, ha raccontato la sua scoperta rivoluzionaria che rappresenta un decisivo passo in avanti nel contrasto alle malattie causate da batteri. La ricercatrice pratese nel luglio scorso ha pubblicato su "Nature Microbiology", una tra le più importanti riviste scientifiche a livello internazionale, il suo ultimo studio frutto di una ricerca, durata quattro anni, e che sta già facendo il giro del mondo. La scienziata pratese è riuscita, infatti, a trovare una cura più efficace per guarire dall'infezione da antrace.