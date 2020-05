20.05.2020 h 17:24 commenti

Ricercatrice pratese riceve il premio dell'Accademia reale delle Scienze belga come più promettente giovane scienziato dell'anno

Antonella Fioravanti conduce le sue ricerche sull'antrace all'Università di Bruxelles ed è stata scelta tra 60 candidati proprio grazie ad un suo studio sul batterio. E' la prima straniera a ricevere il prestigioso riconoscimento

La pratese Antonella Fioravanti, ricercatrice all'Università di Bruxelles, è il primo scienziato di nazionalità straniera a vincere il premio dell'Accademia reale delle Scienze belga come più promettente giovane scienziato dell'anno.

Fioravanti, alla quale il riconoscimento sarà ufficializzato domani 21 maggio, è stata scelta tra 60 candidati grazie a un lavoro di ricerca sull'antrace, uscito lo scorso luglio su Nature Microbiology. Lo studio ha riguardato l''armatura' del batterio mettendo a punto un sistema per distruggerla.

"Essere premiata - commenta Fioravanti - è una gioia immensa e un onore incredibile. La pandemia che stiamo vivendo ha messo in luce il fatto che la scienza deve essere considerata una priorità prima che si entri in un'emergenza. Io faccio questo lavoro per cercare di trovare una soluzione per chi soffre e il fatto che abbiano notato questa ricerca mi dà tanta speranza".

Fioravanti si è laureata all'Università di Firenze in biotecnologie mediche con 110 e lode con encomio, ha poi ottenuto un dottorato in Francia nel 2014 prima di iniziare le sue ricerche in Belgio. "Ma non chiamatemi 'cervello in fuga' - ci tiene a precisare - sono una scienziata europea Made in Italy. Viaggiare é parte fondamentale della vita e crescita di uno scienziato". Le sono serviti quattro anni di lavoro per portare a termine una ricerca che ha ricevuto molta attenzione dalla comunità scientifica internazionale per le cruciali ricadute in ambito medico. Il batterio dell'antrace può sopravvivere nell'ambiente anche per decenni ed è molto resistente grazie ad una sorta di armatura composta da proteine, già individuata dagli scienziati negli anni '50. Fioravanti è però riuscita a riprodurla in laboratorio e a mettere a punto un sistema per distruggerla. Protagonista della ricerca è il 'nanobody', un frammento di anticorpo preso dai lama e che somministrato ad animali affetti da antrace indebolisce il batterio permettendo una rapida guarigione. "Entro il 2020 punto a finalizzare la cura per l'antrace - aggiunge Fioravanti - poi mi dedicherò ad altre malattie causate da batteri che possiedono un'armatura proteica simile. Molte malattie hanno ancora bisogno di una cura, quindi c'è molto da fare".

A gennaio Antonella Fioravanti era stata ricevuta in palazzo comunale dal sindaco Matteo Biffoni, insieme al presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti.