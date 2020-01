20.01.2020 h 10:39 commenti

Ricercato per rapine in Moldavia, arrestato a Prato dopo che si è registrato in un albergo

La centrale operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione dal sistema informatizzato degli alloggiati e ha subito inviato una Volante nell'hotel

Era colpito da un mandato di cattura internazionale ma, una volta arrivato a Prato, si è registrato in albergo con il suo nome. Così, grazie al sistema informatizzato degli alloggiati, è scattata la segnalazione alla centrale operativa della Questura che ha inviato subito una Volante all'hotel. I poliziotti, all'alba di ieri mattina 19 gennaio, hanno così rintracciato il ricercato: un 31enne moldavo. L'uomo è stato quindi arrestato in esecuzione dell'ordine di cattura internazionale e portato in carcere. Il 31enne deve scontare una pene detentiva di 5 anni per rapine commesse in patria, nella città di Chisanau.

Edizioni locali collegate: Prato

