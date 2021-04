27.04.2021 h 07:24 commenti

Ricercato per rapine e scippi, prende in giro le forze dell'ordine con video sui social: arrestato

I poliziotti della Squadra mobile sono riusciti a rintracciare l'uomo che ora si trova rinchiuso a Sollicciano

Era ricercato per una serie di delitti, tra i quali una violenta rapina messa a segno nel 2016 ai danni di una cittadina cinese e uno scippo commesso sempre lo stesso anno. Ma finora era riuscito ad evitare l'arresto. Anzi, sui social aveva anche preso in giro le forze dell'ordine con una serie di video. Sabato scorso, 24 aprile, è però finita la latitanza di in cittadino marocchino di 27 anni. Il giovane è stato rintracciato e arrestato dai poliziotti della Squadra mobile. Tra i reati di cui è accusato il 27enne anche lo spaccio e la resistenza a pubblico ufficiale, oltre alle rapine. Dopo l'arresto è stato portato nel carcere di Sollicciano.

Edizioni locali collegate: Prato

