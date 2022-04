08.04.2022 h 16:46 commenti

Ricerca Cesvot: il volontariato a Prato è molto apprezzato ma poco praticato

Secondo il rapporto “Opinione pubblica e volontariato in Toscana 2022”, condotta da Sociometrica soltanto l'11% dei pratesi è disposto a fare volontariato, ma l'82% apprezza questo servizio

aa

I pratesi tra tutti i toscani sono i meno disponibili a dedicarsi al volontariato (11% rispetto al 13,8 del 2021), ma sono fra i primi a riconoscere il valore di questo servizio (82%) anche se pochi (18%) conoscono molto bene la sua funzione, il 67% invece ha un'idea molto generale e anche in questo caso si tratta di un primato rispetto alle altre province dove la conoscenza è più approfondita.A dirlo la ricerca “Opinione pubblica e volontariato in Toscana 2022”, condotta da Sociometrica per conto di Cesvot che ha coinvolto un campione di 800 persone."Un dato - spiega la presidente provinciale del Cesvot- che è dovuto alla situazione particolarmente difficile che il terzo settore ha vissuto durante la pandemia: tante associazioni hanno lottato per la sopravvivenza e spesso hanno dovuto chiudere. Voglio però guardare i numeri da un altro punto di vista: l'11% in questo panorama è comunque un buon risultato".In tutta la Regione, rispetto all’anno scorso, aumenta il numero di persone che dichiara di aver fatto volontariato e passa dal 16% del 2021 al 29,3% di quest’anno ma diminuiscono coloro che si dichiarano disponibili a farlo.Solo il 9% delle persone ritiene che la solidarietà sia cresciuta, il 60,2% è convinto del contrario. Il 75,8% della popolazione ritiene che ci sia minore attenzione verso gli altri e, ancora una volta, lo dicono più le donne che gli uomini (34,5% contro il 23%). A credere nella solidarietà sono più le persone anziane e le persone con più basso livello di istruzione. La mentalità collettiva dei toscani sembra essere cambiata anche in relazione alla diminuzione della tolleranza rispetto alle opinioni non condivise: l’87,4% crede che si sia ridotta.La disponibilità, anche occasionale, a fare volontariato cala dall’ 82,6% del 2020 al 72,9% del 2022. Da notare che diminuiscono coloro che lo farebbero certamente dal 32% del 2021 al 26,8% del 2022; che aumenta il numero di chi si dichiara disponibile a fare volontariato soltanto occasionalmente, dal 42,7% del 2021 al 46,1% del 2022; che aumentano coloro che dichiarano che non farebbero mai volontariato, dal 6,9% del 2021 al 12% del 2022.Nonostante le difficoltà dei due anni di pandemia e di fronte ad uno sgretolamento della solidarietà il giudizio della popolazione toscana sul volontariato e sulla sua funzione è in crescita: il 76,3% della popolazione ritiene che il volontariato sia fondamentale (era il 73,8% nel 2021). Anche l’ammirazione nei confronti dei volontari passa dal 79,9 del 2021 all’ 83,2% di oggi.