E' Riccardo Palandri, sostenuto dal centrodestra, il nuovo sindaco di Poggio a Caiano. Sconfitto Francesco Puggelli, sostenuto dal centrosinistra, che aveva amministrato negli ultimi 5 anni il comune mediceo. Palandri ha ottenuto 2.094 voti contro i 2.033 di Puggelli.

A Poggio a Caiano va in scena dunque un cambio di maggioranza dopo oltre 25 anni ininterrotti di guida del centrosinistra con i sindaci Gelli, Martini e poi Puggelli.

Il nuovo sindaco è alla prima esperienza amministrativa. E' stato sostenuto in maniera unitaria da tutti i partiti di centrodestra che ora saranno chiamati a formare la giunta che per i prossimi cinque anni amministrerà il comune. Tra i principali impegni presi in campagna elettorale dal nuovo sindaco quelli in tema di viabilità con il ritorno a doppio senso di marcia sia del Ponte al Mulino che di via Aiaccia al Poggetto, con annesso spostamento della pista ciclabile; la riapertura di tutte le ali del cimitero; la realizzazione del centro sportivo polifunzionale nella zona del depuratore di Candeli e la promozione a livello internazionale dell'immagine di Poggio e della Villa Medicea.

Soddisfazione anche in fratelli d'Italia: "La vittoria a Poggio a Caiano è un fatto storico per i comuni medicei - dice il sottosegretario Patrizio La Pietra -. Una vittoria costruita con la compattezza di tutte le forze del centro destra e con la scelta di un candidato sindaco che si è dimostrata vincente. Una vittoria che apre una breccia nel centro sinistra pratese anche per le prossime amministrative della città di Prato. Adesso occorre metterci al lavoro per governare Poggio e siamo certi che Palandri sarà un ottimo sindaco a cui non mancherà il nostro contributo". Mentre la deputata Chiara La Porta aggiunge: "La vittoria di Riccardo Palandri, della quale siamo estremamente soddisfatti, è anche la vittoria di tutti coloro che hanno lavorato con lui, dei volontari, dei giovani, che hanno fatto sì che Riccardo diventasse sindaco. È quindi, soprattutto, la vittoria dei poggesi. Fratelli d’Italia ha confermato, in questo comune, ciò che dichiarai nella mia prima intervista da deputato: che Fratelli d’Italia avrebbe garantito un candidato che potesse vincere, non un nome di bandiera".

Sul fronte degli sconfitto, il commento del segretario Pd Marco Biagioni: “L’alternanza è tipica dei momenti più duri - dice -, la pandemia ci ha insegnato che gli scenari cambiano rapidamente e talvolta possono cambiare anche a svantaggio di amministratori capaci e presenti come Francesco Puggelli. La squadra di Poggio a Caiano ha saputo coinvolgere tanti cittadini, anche al di fuori del partito, lo dimostra lo scarto minimo con cui si sono chiuse le urne. Tutti insieme sapremo far tesoro delle proposte arrivate da tutti. Da qui e un anno ci aspettano ancora molte sfide e come PD le affronteremo stando in mezzo alle persone: la comunità ci chiede ascolto e una cura costante delle piccole cose. Sta a noi rimanere uniti e continuare a portare consistenza e concretezza in ogni nostro progetto”.

Le nove sezioni elettorali di Poggio a Caiano si sono chiuse alle 15 in punto con un'affluenza totale del 57,68%, in crescita rispetto al 54,14% dell'ultima tornata amministrativa del 2018.Tra i primi commenti quello della deputata di Forza Italia: "Una vittoria storica, che è un segnale di cambiamento in vista dell'anno prossimo". "Impariamo da questo successo - prosegue -, il prossimo anno a Prato dovremo scegliere il candidato migliore, non la bandierina, come abbiamo saputo fare con Palandri. Gli elettori premiano queste scelte".Congratulazioni sono arrivate al neosindaco dal sottosegretarioche sottolinea l'unità che ha contraddistinto la scelta del candidato e la campagna elettorale: "Un risultato storico, frutto di un lavoro di una squadra di coalizione che non può fare a meno di nessun componente".