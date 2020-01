22.01.2020 h 17:11 commenti

Ricapitalizzazione Gida, venerdì il cda. Dalle banche per ora è fumata grigia

Le banche non hanno dato ragione a nessuna delle parti in causa e chiedono certezze sui flussi di cassa e sulla capacità dell'azienda di far fronte alla gestione.

Piena disponibilità a sostenere i progetti di Gida ma con le spalle coperte. Questa in sostanza la risposta che il pool di banche ha dato ai soci dell'azienda di depurazione delle acque, Comune, Confindustria Toscana Nord e Consiag, dopo il duro scontro sulla ricapitalizzazione da 4,5 milioni di euro richiesta dal presidente Alessandro Brogi e sostenuta dal Comune che ha quasi il 47% delle quote, ma contestata dagli Industriali, soci al 45%. Una risposta interlocutoria che non dà ragione a nessuno dei contendenti. Le banche vogliono avere certezze sulla capacità dell'azienda di far fronte finanziariamente all'ordinario prima di dare il via libera ai prestiti per dare gambe ai grandi investimenti sull'impiantistica. Per questo sarà necessario effettuare una verifica sui flussi di cassa che tra l'altro a breve avranno una boccata d'ossigeno grazie al milione e 800mila euro che arriverà dall'autorità idrica toscana per le annualità 2018 e 2019. Una cifra che permetterà di coprire quasi la metà dei maggiori costi legati allo smaltimento fanghi. Nel conto però va messa anche la rata di un milione di euro del bond che scade a febbraio. Una situazione complessa quindi che non aiuterà i soci nella definizione di un accordo sulla cifra da ricapitalizzare. Nel documento approvato a maggioranza dal cda si parla di "fino a un massimo di 4,5 milioni" che legittima anche cifre inferiori. Nelle prossime ore capiremo se Comune e Industriali arriveranno all'assemblea dei soci di venerdì, 24 gennaio, con un accordo in merito o proseguiranno con il braccio di ferro. Tra l'altro questa seduta dovrà essere aggiornata a data da destinarsi perchè all'appello mancano le perizie sugli impianti, necessarie per dimensionare il patrimonio. Questioni tecniche che potrebbero far slittare anche quelle sostanziali.

Intanto prosegue il botta e risposta tra il Comune e Progetto Acqua, il consorzio che riunisce le aziende di finissaggio, pronto a scendere in piazza se Gida non tornerà indietro sull'aumento delle tariffe. Siamo al secondo giro di accuse incrociate tra il presidente Ivo Vignali e l'assessore Valerio Barberis. Il primo ha ribadito il ruolo avuto dal Comune, socio di maggioranza, nelle scelte di questi anni: "è una maggioranza in grado di bloccare, come ha fatto, i tentativi della parte industriale di modernizzare l'impianto di smaltimento dei fanghi. Quella stessa maggioranza sarebbe stata anche in grado di correggere quello che l'assessore chiama 'approccio non giusto' al tema dell'impiantistica, almeno 10 o 12 anni fa, senza esporre Gida al rischio della crisi che si è poi concretizzata. La dichiarazione dell'assessore non risponde al merito del problema, cioè all'insostenibile aggravio dei costi che si è già abbattuto e si sta abbattendo sulle nostre imprese". Barberis ha contrattaccato: "Il progetto per il nuovo impianto è già stato presentato nel novembre 2018 e la ricapitalizzazione serve proprio per concretizzarlo. Tutti siamo per poter applicare le tariffe più basse possibili, anche a zero, ma alle condizioni attuali non è fattibile, i costi non lo permettono. Quando questo sarà possibile saremo tutti felici di farlo. Se Vignali continua a non capire suggeriamo un incontro invece di continuare a parlarsi sui giornali, in lingue diverse per giunta".