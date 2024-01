16.01.2024 h 14:23 commenti

Ribaltone al'Ac Prato: esonerati mister Novelli e i direttori Pastore e Bolzan

Il tecnico campano, oggi non presente a Prato per motivi personali alla ripresa degli allenamenti dopo la disfatta di Ravenna, è stato sollevato dall'incarico. Sarà sostituito dal tecnico degli Juniores Maurizio Ridolfi. Il presidente Stefano Commini ha parlato alla stampa in conferenza, annunciando l'esonero anche di Pastore e Bolzan

La sconfitta del Benelli ha lasciato parecchi strascichi. Per la seconda volta, il presidente Stefano Commini ha esonerato in questa stagione l'allenatore. Era toccato a Lucio Brando esattemente un girone fa, dopo la sconfitta di Carpi e quel tumultuoso dopo-partita che costò all'allenatore di Biella ben 4 giornate di squalifica, ancora da scontare. Oggi è toccato a Raffaele Novelli. Sono attese anche altre dichiarazioni del numero uno del Prato, oggi al Lungobisenzio (probabile conferenza intorno alle ore 16, così annuncia l'ufficio stampa del Prato). Anche i direttori Ivano Pastore e Riccardo Bolzan, stando ai rumor, potrebbero essere sollevati pure loro dai relativi incarichi. A questo punto, c'è curiosità per sapere chi sostituirà Novelli: oggi allo stadio l'allenamento dovrebbe essere guidato dall'allenatore della Juniores Maurizio Ridolfi.



AGGIORNAMENTI

Nel pomeriggio il Presidente Stefano Commini ha parlato alla stampa spiegando i motivi che lo hanno portato ad esonerare Novelli: "Scelte tecniche ed evidenze sul campo - ha detto il numero uno biancazzurro - mi hanno portato a venire di corsa a Prato e a cambiarlo. So che non sta nemmeno benissimo e pertanto con il dispiacere della scelta gli faccio i migliori auguri per la salute personale".

Adesso, chi sarà il nuovo tecnico: "Ho affidato definitivamente il gruppo a Maurizio Ridolfi - ha detto Commini - lui ha la mia stima, voglio chi è legato alla maglia, chi vuole bene al Prato e Ridolfi incarna questa ideae con lui stiamo puntando ai giovani che il territorio sta offrendo, non a caso abbiamo puntato molto ultimamente sui giovani".

Esonerati anche i direttori Ivano Pastore e Riccardo Bolzan: "Confermo - dice Commini - i risultati non sono stati eccezionali, sono rammaricato ma non potevo fare altro. Occorreva dare un taglio e voltare pagina. Nomineremo un coordinatore tecnico che sarà Claudio Sciannamé che già in fase di mercato di riparazione ha indicato vari prospetti interessanti".