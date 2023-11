06.11.2023 h 16:15 commenti

Riaprono le scuole, ma alcuni istituti hanno ancora problemi per i danni del maltempo

Resta chiusa la statale Pacciana in via di Cantagallo fino a quando il plesso non sarà ripristinato. Non agibili i nidi gestiti dall'Arci di Oste e Seano, si sta cercando una struttura alternativa. Tutti in classe gli studenti delle superiori

Gli studenti pratesi di ogni ordine e grado, quindi anche quelli delle scuole superiori, domani tornano a scuola. Unica eccezione i piccoli dell'infanzia di Paccina dove l'alluvione ha danneggiato gli arredi. Riaprono anche i cimiteri, parchi e giardini pubblici, le piste ciclabili gli impianti sportivi all'aperto e al chiuso. L'ammnistrazione raccomanda alle famiglie, soprattutto quelle che vivono nelle zone più colpite dall'alluvione, di evitare il più possibile spostamenti con le autovetture.

Anche il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri ha firmato l'ordinanza per la ripresa delle lezioni. Sarà possibile anche tornare in biblioteca, al museo Soffici, al cimitero, mentre il parco del Bargo resta ancora chiuso. Tutto aperto nel Comune di Vernio. A Carmignano cimiteri e parchi pubblici chiusi scuole aperte,la mensa e il trasporto sono garantiti, ma i bambini devono portare da casa l'acqua. Unica eccezione il nido Sale e Nuvole di Seano gestito dall' Arci che ha subito gravissimi danni durante l'alluvione. Stessa sorte per il Regno di Mangionia a Oste. "Stiamo cercando strutture alternative per accogliere i bambini - a spiegato Roberta Bardazzi referente Nidi Arci - entro la fine della settimana speriamo di tornare attivi per dare un servizio alle quasi cinquanta famiglie che gravitano sulle due scuole . Comunque i tempi per rientrare nei nostri nidi sono lunghi, almeno due mesi". Anche i danni sono pesanti nell'ordine di decine di migliaia.

