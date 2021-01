16.01.2021 h 09:43 commenti

Riaprono i musei, fino a fine gennaio ingresso gratuito

Durante la quarantena l'attività non si è mai fermata: a primavera e a settembre saranno inaugurate due mostre a Palazzo Pretorio

Dopo oltre due mesi di chiusura, lunedì 18 gennaio, riaprono i musei. Sono stai mesi difficili anche per il personale soprattutto per quello delle cooperative, ma per cinque giorni alla settimana, week end esclusi, riprende l'attività. Durante la quarantena al museo del Tessuto si è conclusa la mostra sui costumi di Pinocchio, mentre poco prima dello stop al Pecci erano state inaugurate due mostre ancora aperte, restano sempre visitabili le collezioni permanenti.“Per tutto il mese di gennaio – annuncia l’assessore alla cultura Simone Mangani – l’ingresso sarà gratuito eccetto per la mostra Protex! Al museo Pecci che comunque sarà a prezzo ridotto. Abbiamo scelto la strada della gratuità per dare un segnale positivo e agevolare i nostri visitatori. Anche se non abbiamo mai interrotto il dialogo con loro, spostando le attività temporaneamente on line, ci auguriamo che sia possibile ritornare ad accoglierli, pur se in maniera più misurata ma sicura per tutti".

L’apertura resta scaglionata in base agli orari previsti nel mese di novembre, i primi a riaprire saranno palazzo Pretorio (10,30-18,30, chiuso il martedì) e i Musei diocesani (12-17 chiuso il martedì. Esclusa la visita agli affreschi del Lippi in Cattedrale) poi il Museo del Tessuto (da martedì a giovedì: 10-15, venerdì: 10-19), per ultimo, da mercoledì il Centro Pecci (12-20).

L’ingresso resta contingentato in modo da mantenere la distanza fra gli altri visitatori, ma sarà l’occasione per un incontro più riavvicinato con le opere d’arte.

“In questi mesi – continua Mangani – l’attività dei musei non si è mai fermata, anche quella con le scuole, naturalmente con nuove modalità"

Non solo attività online ma anche programmazione per i prossimi mesi : “Nella speranza che si possa continuare a rimanere aperti – ha annunciato Mangani – al Museo Pretorio verrà inaugurata una nuova mostra in primavera e una più corposa a settembre, al museo del Tessuto si dovrebbe inaugurare quella sulla Turandot”.