Riaprono in Val di Bisenzio due uffici postali dopo la messa in sicurezza

Sono le filiali di San Quirico di Vernio e La Briglia che vanno ad aggiungersi agli sportelli di Vaiano Centro, Mercatale di Vernio e Usella

Riaprono gli uffici postali di San Quirico di Vernio e La Briglia dopo gli interventi di messa in sicurezza anti Covid che garantiranno dipendenti e utenti. L’ufficio di San Quirico sarà aperto nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 8,20 alle 13,45 e sabato dalle 8,20 alle 12,45. Lo sportello de La Briglia sarà attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8,20 alle 13,45: Vanno ad aggiungersi agli sportelli di Vaiano Centro, Mercatale di Vernio e Usella già operativi. L’orario di questi ultimi è 8,20 - 13,35 fino a venerdì; sabato dalle 8,20 alle 12,35.

Negli uffici di Montepiano e Luicciana è in corso l’adeguamento delle infrastrutture alla sicurezza tramite l’installazione delle barriere protettive.

Intanto le sezioni della Misericordia di Vernio e di Montepiano, attraverso l’Auto Amica, continuano a svolgere un servizio di accompagnamento gratuito agli sportelli Bancomat o Postamat attivi nella frazione di Mercatale per le persone con più di 65 e disabili. Il servizio – per chi abita a Vernio - deve essere prenotato chiamando i numero 348 2511196 oppure 0574 938031, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12. Gli abitanti di Montepiano devono chiamare la locale sezione della Misericordia al numero 0574 959950.



