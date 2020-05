25.05.2020 h 12:43 commenti

"Riaprire i fontanelli", appello di Fridays For Future Prato al sindaco

La richiesta era stata già fatta e ora. dopo l'apertura di parchi e giardini, il coordinamento torna alla carica: "Altri comuni dell'area metropolitana hanno già riattivato il servizio, perché qui no"?

“Riaprire i fontanelli”: è la richiesta che il coordinamento Fridays For Future di Prato fa di nuovo al sindaco Matteo Biffoni e a tutto il Consiglio comunale. “Visto il numero di contenuti contagi per la nostra città, viste le molteplici richieste che ci sono giunte sia verbali che scritte in merito alla riapertura dei fontanelli – si legge nell'appello – vista la riapertura dei parchi e la riattivazione di alcuni progetti del servizio civile che fanno capo al Comune di Prato e riadattati proprio al controllo degli spazi pubblici, torniamo a chiederle di riaprire anche il servizio fontanelli. Facciamo presente che in altri comuni della Piana, ad esempio Firenze e Scandicci, questo è già successo. Se dovesse dirci di no, ci spieghi il motivo del prolungamento della chiusura. Grazie sindaco anche per tutto il grandissimo lavoro svolto del quale vediamo risultati tangibili”.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus