07.06.2021

Riaprende l'attività culturale dei circoli, al via campi estivi e le rassegne

La Regione Toscana ha anticipato di quasi un mese la possibilità di organizzare eventi culturali e sociali, sempre nel rispetto delle norme anticovid

I circoli Arci, Acli e Mcl potranno tornare a fare attività sociale. La Regione Toscana ha anticipato di quasi un mese la normativa nazionale, permettendo alle associazioni del territorio di riprendere a fare spettacoli, organizzare l'attività culturale e quella educativa. Non sarà possibile, però, giocare a carte e tornare a leggere i quotidiani all'interno dei circoli. Un anticipo, la data nazionale è fissata per il 1 luglio, che permette ai circolo di programmare l'attività estiva. “Da metà giugno – spiega Enrico Cavaciocchi presidente provinciale di Arci – potremo tornare a fare spettacoli, anche rassegne cinematografiche, ma soprattutto saremo in grado di organizzare i campi estivi per i ragazzi. Si tornerà anche a fare attività sportiva. Dopo oltre un anno possiamo tornare a riproporre quasi il 90% delle attività che ci caratterizzano”. Il circolo di Viaccia, ad esempio ha già organizzato il cartellone degli eventi all'interno diPratoEstate.

Intanto anche le pizzerie dei circoli hanno riaperto, da pochi giorni, come gli altri esercizi commerciali possono anche utilizzare gli spazi interni, oltre che quelli esterni. “Siamo ripartiti con tre circoli su sei – spiega Agostino Mazzella presidente provinciale Acli - gli altri riprenderanno l'attività a settembre. E' stato un periodo difficile i ristori non sono arrivati, ma le spese ci sono state nonostante la chiusura forzata. Questa possibilità di riprendere le attività per noi è arrivata troppo tardi”.

