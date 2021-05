07.05.2021 h 11:05 commenti

Riapre Villa Fiorelli, ospiterà la biglietteria e il bookshop del Centro di Scienze Naturali

Dalla prossima settimana inizia anche il trasloco degli uffici della Fondazione Parsec e del sismografo dall'ex caserma dei vigili del fuoco. Si liberano 4 stanze che saranno utilizzate come aule per gli istituti superiori

Riapre Villa Fiorelli, entro giugno ospiterà la biglietteria e il bookshop del Centro di scienze naturali , gli uffici della Fondazione Parsec e il sismografo che ora si trovano nella ex caserma dei vigili del fuoco di via Galcianese. Un trasferimento che inizierà la prossima settimana e permetterà alla Provincia di recuperare 4 nuove aule da destinare agli istituti superiori.

Il Museo di Scienze planetarie, invece, deve aspettare ancora per essere accolto a Villa Fiorelli. E' stato affidato uno studio di fattibilità per la parte posteriore della villa all'Università di Firenze in cui dovranno trovare posto anche i laboratori.

“Finalmente le due anime che hanno dato vita alla Fondazione Parsec – spiega la presidentessa Tatiana Mancuso – hanno trovato una casa in comune, direi una bellissima dimora con un valore storico e artistico, ma anche in una posizione strategica”.

L'idea della Fondazione è di proporre a partire dall'estate pacchetti per le famiglie, che comprendono anche il museo di scienze planetarie, gite sul Monferrato per arrivare anche al museo della Deportazione a Figline, oltre ad attività laboratoriali.

Al primo piano della parte storica della villa trovano posto la biglietteria del Centro di Scienze Naturali, il bookshop e un'aula didattica, mente al secondo gli uffici la sala riunione e la stanza dove verrà posizionata la rete sismica. In via Galcianese, oltre al Museo restano le aule didattiche e gli spazi che ospitano la strumentazione sismologica dell'Istituto Geofisico Toscano.I lavori, sono stati finanziati dal Comune con 63omila euro prevedono la sistemazione della parte seicentesca della villa e del giardino antistante.

