Riapre la piscina di viale Galilei. Entro il 2022 si ipotizza la prima pietra per la vasca di Iolo

In via Marradi mancano solo i collaudi della vasca e si dovrebbe riaprire il 13 settembre, mentre gli uffici del Comune stanno limando il progetto per la piscina coperta di 50 metri. A breve la consegna di quella riabilitativa

Conto alla rovescia per l'apertura della piscina di via Marradi, in questi giorni verranno effettuati i collaudi sulla vasca e, se non ci saranno intoppi, si potrà tornare a nuotare in una struttura completamente rinnovata. La data prevista è il 13 settembre, ma l'assessore allo sport Luca Vannucci precisa: “Non ci dovrebbero essere problemi, e quindi una volta effettuati i collaudi possiamo consegnare la piscina al Cgfs che è il gestore, viceversa dovremo intervenire, ma comunque entro la fine di settembre tutto sarà pronto".

I lavori sono iniziati a marzo 2020, in piena pandemia, e hanno interessato la tribuna, gli spogliatoi e la zona accoglienza, era previsto anche un bar che però non è stato realizzato. “Ora – commenta l'assessore - abbiamo una piscina al chiuso di 25 metri che può ospitare il pubblico e quindi si potranno organizzare gare durante l'inverno, oltre naturalmente a offrire una struttura più accogliente per i nuotatori”. E che la voglia di nuotare sia tanta, lo dimostrano le oltre 100 iscrizioni, in soli due giorni, ai corsi del Cgfs. “Ripartiamo, e , spero anche in viale Galilei – spiega il presidente Gabriele Grifasi – abbiamo deciso di richiedere il green pass agli over 12 e a tutti gli accompagnatori, i nostri dipendenti e collaboratori sono tutti immunizzati”. Negli spogliatoi andrà rispettata la distanza ed è consentito l'uso delle docce, il personale che ha già scaricato l'App controllerà il certificato vaccinale.

Con la consegna del cantiere di via Marradi si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria delle piscine comunali, durante l'inverno verranno risistemate le piscine piccole di via Roma, per quella da 50 metri e per gli spogliatoi, invece, bisogna aspettare ancora. “Gli interventi sono legati alla data di partenza della costruzione della piscina a Iolo che diventerà la cittadella per le gare in vasca lunga – continua Vannucci – mentre via Roma diventerà solo una struttura estiva. Gli uffici comunali stanno perfezionando l'aspetto economico del progetto, spero entro tutto il 2022 di iniziare la procedura di gara, e magari porre anche la prima pietra”.

Sarà invece inaugurata a fine anno, massimo i primi mesi del 2023, la piscina riabilitativa di via Roma, nei prossimi mesi si aprirà un tavolo di confronto con l'Asl per la gestione del servizio.

Edizioni locali collegate: Prato

