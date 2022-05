10.05.2022 h 10:29 commenti

Riapre la piscina di via Roma, da lunedì le società tornano ad allenarsi

In fase di conclusione i lavori a bordo vasca richiesti dall' Asl. Nel frattempo il pallone è stato collaudato e poi smontato. Al via anche la stagione delle gare

Il 16 maggio riapre la piscina di via Roma, i lavori alla vasca richiesti dall'Asl necessari per autorizzare l'agibilità, sono ormai a fine ( legg i). A confermare l'apertura il Cgfs che gestisce l'impianto: “Sicuramente entro lunedì riapriamo – spiega il direttore Mirko Bassi – se poi si riesce a finire gli ultimi interventi si potrebbe anche anticipare”.Intanto è stata inviata una comunicazione alle società sportive di nuoto sincronizzato e di pallanuoto che da metà mese, quindi, potranno tornare ad allenarsi e a organizzare le gare nella vasca da 50 metri, che nel frattempo è stata scoperchiata. Il nuovo pallone è stato collaudato e sarà rimontato in autunno, in attesa che venga costruita la piscina olimpionica a Iolo.“Chiedo scusa alle società e ai nuotatori per i disguidi che si sono creati – ha spiegato l'assessore allo sport Luca Vannucci – me ne prendo la responsabilità. Ora però la piscina torna ad essere funzionante e fruibile non solo dalle società, ma anche da tutti i pratesi”.