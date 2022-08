03.08.2022 h 09:30 commenti

Riapre la piscina a Vernio, a gestirla il Cgfs

Da oggi sarà aperta dal mercoledì al venerdì dalle 10,30 alle 18,30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Se la stagione lo consentirà si nuoterà anche in settembre

Dopo anni di chiusura forzata la piscina comunale di Vernio, oggi, 3 agosto riapre. La gestione è affidata al CGFS e sarà aperta dal mercoledì al venerdì dalle 10,30 alle 18,30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Se la stagione lo consentirà l'apertura sarà protratta anche in settembre. La prima procedura di affidamento è andata deserta, e questo ha allungato i tempi, inoltre

le normative che regolano l'apertura sono sempre più stringenti e solo grazie alla collaborazione tra comune e soggetto gestore si sono potuti eseguire gli ultimi interventi di aggiustamento per consentire l'apertura in sicurezza.

“Questa sarà una stagione interlocutoria – spiega il sindaco di Vernio Giovanni Morganti - era comunque importante aprire anche per dare un segnale di speranza e di ripartenza dopo anni di chiusura”.

Intanto il Comune è in attesa di rinnovare completamente l'impianto grazie al finanziamento arrivato pochi giorni fa dalla Regione. “Siamo felici di apportare il nostro contributo per far ripartire l’impianto natatorio nel comune di Vernio - prosegue il Direttore Generale del CGFS Mirko Bassi - dando la possibilità a tutti i cittadini e turisti di poter vivere il territorio e i suoi servizi a pieno”.

