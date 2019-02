23.02.2019 h 15:51 commenti

Riapre l'isola ecologica vicino alla Coop di Montemurlo, si raccolgono anche Raee e gli oli vegetali

Completamente ristrutturata prevede un punto Olly e contenitori per piccoli elettrodomestici

Nel parcheggio del supermercato Coop di Montemurlo è stata inaugurata questa mattina, sabato 23 febbraio, la ristrutturazione della nuova isola ecologica con un punto Olly per la raccolta degli oli vegetali esausti di origine domestica e uno spazio dove conferire i Raee, i piccoli elettrodomestici non più funzionanti e le apparecchiature elettroniche.

“Questa nuovo punto di raccolta è un tassello importante del servizio di igiene ambientale sul territorio per rendere Montemurlo sempre più pulita, decorosa ed eco-sostenibile. Un servizio vicino ai cittadini che , spiega il vice sindaco Simone Calamai – abbiamo voluto con forza” .

Il funzionamento di Olly, la casina per la raccolta degli oli esausti, è molto semplice: il cittadino non deve far altro che raccogliere l'olio all'interno del bidoncino giallo da 3 litri e , una volta pieno, portarlo al punto di conferimento, dove si potrà riprendere un contenitore vuoto pulito e sanificato. Non disperdere gli oli nell'ambiente è molto importante perché un solo litro d'olio è sufficiente per rendere non potabili 1 milioni di litri d'acqua. Con il recupero degli oli esausti, invece, si può alimentare proficuamente la filiera del biodiesel, della cogenerazione, della produzione di saponi e di lubrificanti.

“Punti come questo - spiega Luca Silvestri direttore dell'area pratese di Alia - ci consentono di migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata: qui ogni anno vengono conferite in media 15 tonnellate di oli vegetali esausti e 7 tonnellate di rifiuti Raee, che denotano l'attenzione e la sensibilità degli utenti verso l'ambiente".

L'inaugurazione dei due punti di raccolta rientra nell'impegno della cooperativa per l'ambiente: “ Questi due punti di raccolta sono un piccolo ma importante tassello del nostro impegno a favore dell'ambiente.- spiega Giovanni Petrelli, responsabile energia e risorse ambientali di Unicoop Firenze- Trovare un punto di raccolta vicino sul territorio può rappresentare per molti l'occasione per mettere in atto comportamenti responsabili verso l'ambiente”.



